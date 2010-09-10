Сообщение zevc » Сегодня, 12:56

Добрый день. Я никак не могу выбор остановить свой на одной компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для казино. Есть ли у вас на примете такие организации? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения, потому что для меня этот вопрос очень важен сейчас.