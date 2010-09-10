Интернет-знакомства
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Интернет-знакомства
Я в свое время часто знакомилась именно в интернете. Не всегда, конечно, адекватные или нормальные люди попадаются, но некоторые стали для меня хорошими друзьями, по сей день с ними общаюсь.
Re: Интернет-знакомства
мы с мужем в одноклассниках познакомились, уже 3 года вместе
Re: Интернет-знакомства
На сайтах тоже нормальные люди встречаются, только редко...
Re: Интернет-знакомства
Я не верю в знакомства в на сайтах знакомств! Это точно там одни извращенцы(
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Интернет-знакомства
Я тоже не верю, но сестра у меня вышла замуж, познакомившись именно в интернете.
Re: Интернет-знакомства
Везет)
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Интернет-знакомства
Находить получается, но подходят ли такие пары друг другу в жизни?)
Re: Интернет-знакомства
У меня ни разу не срослось, так что холост и в поискеTigrena3344 писал(а):Находить получается, но подходят ли такие пары друг другу в жизни?)
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Интернет-знакомства
я находила))все бывает друзья мои))
Re: Интернет-знакомства
нормально кстати к ним отношусь вполне
Re: Интернет-знакомства
Это уже маразм про проституток!!!
Re: Интернет-знакомства
Мне кажется в интернете можно познакомится только для общения.
- Lisenochek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59
Re: Интернет-знакомства
У меня в инете только друзей получилось найти.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
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Привет товарищи!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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