Интернет-знакомства

Обсуждение отношений между людьми.
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Интернет-знакомства

Сообщение sellenna » 02 июн 2015, 13:45

Я в свое время часто знакомилась именно в интернете. Не всегда, конечно, адекватные или нормальные люди попадаются, но некоторые стали для меня хорошими друзьями, по сей день с ними общаюсь.
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MARMARIS
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 15:49

Re: Интернет-знакомства

Сообщение MARMARIS » 09 июн 2015, 15:57

мы с мужем в одноклассниках познакомились, уже 3 года вместе
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ВасилисКА
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 02:19

Re: Интернет-знакомства

Сообщение ВасилисКА » 11 авг 2015, 05:40

На сайтах тоже нормальные люди встречаются, только редко...
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Юлиана
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 16:21

Re: Интернет-знакомства

Сообщение Юлиана » 19 авг 2015, 17:10

Я не верю в знакомства в на сайтах знакомств! Это точно там одни извращенцы(
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Интернет-знакомства

Сообщение Tigrena3344 » 04 окт 2015, 22:18

Я тоже не верю, но сестра у меня вышла замуж, познакомившись именно в интернете.
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Таточка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 06:19

Re: Интернет-знакомства

Сообщение Таточка » 12 ноя 2015, 06:32

Везет)
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: Интернет-знакомства

Сообщение Tigrena3344 » 25 ноя 2015, 11:06

Находить получается, но подходят ли такие пары друг другу в жизни?)
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Интернет-знакомства

Сообщение Jararaka » 25 ноя 2015, 20:12

Tigrena3344 писал(а):Находить получается, но подходят ли такие пары друг другу в жизни?)
У меня ни разу не срослось, так что холост и в поиске 8)
Научитесь красить небо в синий цвет.
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dina_H
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:23

Re: Интернет-знакомства

Сообщение dina_H » 13 май 2016, 13:03

я находила))все бывает друзья мои))
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inos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:30

Re: Интернет-знакомства

Сообщение inos » 14 май 2016, 13:34

нормально кстати к ним отношусь вполне
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Lisenochek
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59

Re: Интернет-знакомства

Сообщение Lisenochek » 14 окт 2016, 14:16

У меня в инете только друзей получилось найти.
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koshubsky
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 20:32

Re: Интернет-знакомства

Сообщение koshubsky » 36 минут назад

Подниму тему :)
Мне нравится познакомится с женщиной, с которой у нас есть какие-то общие интересы "точки соприкосновения".
Сейчас это сделать намного проще, можно познакомится через интернет с женщиной из любой точки мира.
Например, на сайте знакомств https://hitlove.net/znakomstva
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