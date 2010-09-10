Сообщение sellenna » 02 июн 2015, 13:45

Я в свое время часто знакомилась именно в интернете. Не всегда, конечно, адекватные или нормальные люди попадаются, но некоторые стали для меня хорошими друзьями, по сей день с ними общаюсь.