Интернет-знакомства
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Интернет-знакомства
Я в свое время часто знакомилась именно в интернете. Не всегда, конечно, адекватные или нормальные люди попадаются, но некоторые стали для меня хорошими друзьями, по сей день с ними общаюсь.
Re: Интернет-знакомства
мы с мужем в одноклассниках познакомились, уже 3 года вместе
Re: Интернет-знакомства
На сайтах тоже нормальные люди встречаются, только редко...
Re: Интернет-знакомства
Я не верю в знакомства в на сайтах знакомств! Это точно там одни извращенцы(
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Интернет-знакомства
Я тоже не верю, но сестра у меня вышла замуж, познакомившись именно в интернете.
Re: Интернет-знакомства
Везет)
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: Интернет-знакомства
Находить получается, но подходят ли такие пары друг другу в жизни?)
Re: Интернет-знакомства
У меня ни разу не срослось, так что холост и в поискеTigrena3344 писал(а):Находить получается, но подходят ли такие пары друг другу в жизни?)
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Интернет-знакомства
я находила))все бывает друзья мои))
Re: Интернет-знакомства
нормально кстати к ним отношусь вполне
- Lisenochek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59
Re: Интернет-знакомства
У меня в инете только друзей получилось найти.
Re: Интернет-знакомства
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