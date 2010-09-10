Сообщение zevc » Сегодня, 13:53

Приветствую, вас. Было бы неплохо остановиться на каком-то одном сайте в интернете, чтобы купить машину с доставкой по Казахстану. Есть ли у вас на примете площадки, на которые стоит обязательно обратить внимание?