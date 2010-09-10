Ремонт дисков

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт дисков

Сообщение zevc » Сегодня, 14:04

Добрый день. Никак не могу остановиться на предложении о сотрудничестве с какой-то одной компанией, чтобы заказать ремонт дисков на автомобиле. Есть ли у вас на примете организации, с которыми можно вести сотрудничество?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт дисков

Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Да, есть одна компания и я сама не так давно просматривала в интернете условия сотрудничества и решила воспользоваться услугами и помощью организации, которая не первый год работает в Санкт-Петербурге. На странице https://renewauto.ru/remont-diskov/ можно оставить заявку на ремонт дисков и поэтому я решила отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться ссылкой, и она в любом случае пригодится. Цены указаны на сайте, так что в вашем полном распоряжении официальная площадка, которую может посетить каждый. Не стесняйтесь задавать вопросы специалистам, вам ответят на них и останется только выбрать день и время для посещения компании.
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