Сообщение zevc » Сегодня, 14:04

Добрый день. Никак не могу остановиться на предложении о сотрудничестве с какой-то одной компанией, чтобы заказать ремонт дисков на автомобиле. Есть ли у вас на примете организации, с которыми можно вести сотрудничество?