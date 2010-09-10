Сообщение zevc » Сегодня, 14:11

Приветствую, вас. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь в выборе сайта с готовыми домашними заданиями. Расскажите, куда вы обычно заглядываете, чтобы проверять упражнения по русскому языку на 2 класс, автора Канакина? Буду благодарна за ответы и советы.