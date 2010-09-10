Готовые домашние задания по русскому языку
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Готовые домашние задания по русскому языку
Приветствую, вас. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь в выборе сайта с готовыми домашними заданиями. Расскажите, куда вы обычно заглядываете, чтобы проверять упражнения по русскому языку на 2 класс, автора Канакина? Буду благодарна за ответы и советы.
Re: Готовые домашние задания по русскому языку
Здравствуйте. Я сама не так давно просматривала в интернете многочисленные статьи и отзывы о том, какие площадки предлагают бесплатно пользоваться своими услугами. Оказалось, что здесь https://reshutka.ru/2-klass/russkiy/kanakina/ ГДЗ по русскому языку за 2 класс Канакиной размещено и благодаря решебнику вы можете проверять домашние задания в любое удобное время, не нужно засорять рабочий стол файлам, достаточно кликнуть мышкой откроется сайт. Если честно, то так даже гораздо удобнее, сразу можно выбрать класс, предмет и автора учебника. Останется только проверить упражнения, а потом закрыть вкладку.
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