Электросамокат

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электросамокат

Сообщение zevc » Сегодня, 14:16

Хочу подарить дочери электросамокат, чтобы ездила на нем на учебу. У нее у подружки есть, та прямо в восторге и моя теперь тоже загорелась. На что обратить внимание?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Электросамокат

Сообщение klonik » Сегодня, 15:36

А сколько лет ребенку? Вообще, при покупке смотрите вес, сколько держит аккумулятор, какие колеса и так далее. Для меня при выборе был критичен тот факт, что самокат складывается. Тогда с ним можно ходить где угодно, просто везешь за собой как чемодан. Себе брала вот тут https://sport.1k.by/sportingequipment-scooters/ , можете тоже посмотреть, повыбирать. И дочь к выбору привлеките, может она уже знает конкретную модель.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя