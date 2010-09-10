Электросамокат
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Электросамокат
Хочу подарить дочери электросамокат, чтобы ездила на нем на учебу. У нее у подружки есть, та прямо в восторге и моя теперь тоже загорелась. На что обратить внимание?
Re: Электросамокат
А сколько лет ребенку? Вообще, при покупке смотрите вес, сколько держит аккумулятор, какие колеса и так далее. Для меня при выборе был критичен тот факт, что самокат складывается. Тогда с ним можно ходить где угодно, просто везешь за собой как чемодан. Себе брала вот тут https://sport.1k.by/sportingequipment-scooters/ , можете тоже посмотреть, повыбирать. И дочь к выбору привлеките, может она уже знает конкретную модель.
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