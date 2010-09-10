Смартфон

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Смартфон

Сообщение zevc » Сегодня, 14:43

Купил себе смартфон с большим экраном, но качество изображения оставляет желать лучшего. Почему так?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Смартфон

Сообщение klonik » Сегодня, 15:57

Здравствуйте. На качество изображения влияет не диагональ, а разрешение дисплея и его параметры. Более подробно информацию вы можете посмотреть вот тут https://tehnoexpert.top/reyting-smartfonov . Если качество картинки для вас играет большую роль, то попробуйте поменять настройки, если не поможет, то выход остается один – покупка нового гаджета.
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