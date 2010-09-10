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zevc Гость RZN.info Сообщения: 146 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Смартфон Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:43 Купил себе смартфон с большим экраном, но качество изображения оставляет желать лучшего. Почему так? Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 141 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Смартфон Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:57 Здравствуйте. На качество изображения влияет не диагональ, а разрешение дисплея и его параметры. Более подробно информацию вы можете посмотреть вот тут https://tehnoexpert.top/reyting-smartfonov . Если качество картинки для вас играет большую роль, то попробуйте поменять настройки, если не поможет, то выход остается один – покупка нового гаджета. Вернуться к началу

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