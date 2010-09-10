X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
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X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Есть ли у кого-то отзывы по использованию насоса X-PUMP 46 FLUSH? Интересует: подойдет ли такой насос для промывки сильно загрязненных трубопроводов? Точнее интересует реальное использование такого элиминейтора на сильно загрязненных трубопроводах. Потому что понятно, производитель скажет, что подходят, а потом какой нибудь окалиной или другой грязью насос забьется, и выйдет из строя.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Я пользуюсь X-PUMP 46 FLUSH на различных трубопроводах, это и промывка систем отопления, и промывка других инженерных трубопроводов. В том числе исильно загрязненные трубопроводы, в элиминейторе есть фильтр грубой очистки, то есть насос не выйдет из строя от грязного промывочного раствора. Он давление дает до 9 бар, этого хватит, чтобы промыть даже сильно загрязненные трубопроводы. Я брал его на mypipal.ru там можешь характеристики посмотреть
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Да, как раз за такие характеристики по давлениюи за производительность я его и выбрал, потому что у нас довольно большая протяженность трубопроводов на предприятии, соответственно нужно, чтобы элиминейтор промывал быстро и качественно. Со всеми ли типами реагентов может работать этот насос или есть ограничения? Где купить комплектующие к этому элиминейтору? Не в Германию же мне обращаться.
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