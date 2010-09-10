Сообщение Hiper » 27 ноя 2020, 21:19

Да, как раз за такие характеристики по давлениюи за производительность я его и выбрал, потому что у нас довольно большая протяженность трубопроводов на предприятии, соответственно нужно, чтобы элиминейтор промывал быстро и качественно. Со всеми ли типами реагентов может работать этот насос или есть ограничения? Где купить комплектующие к этому элиминейтору? Не в Германию же мне обращаться.