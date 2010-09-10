X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Hiper » 27 ноя 2020, 19:39

Есть ли у кого-то отзывы по использованию насоса X-PUMP 46 FLUSH? Интересует: подойдет ли такой насос для промывки сильно загрязненных трубопроводов? Точнее интересует реальное использование такого элиминейтора на сильно загрязненных трубопроводах. Потому что понятно, производитель скажет, что подходят, а потом какой нибудь окалиной или другой грязью насос забьется, и выйдет из строя.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Oliver » 27 ноя 2020, 20:53

Я пользуюсь X-PUMP 46 FLUSH на различных трубопроводах, это и промывка систем отопления, и промывка других инженерных трубопроводов. В том числе исильно загрязненные трубопроводы, в элиминейторе есть фильтр грубой очистки, то есть насос не выйдет из строя от грязного промывочного раствора. Он давление дает до 9 бар, этого хватит, чтобы промыть даже сильно загрязненные трубопроводы. Я брал его на mypipal.ru там можешь характеристики посмотреть
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Hiper » 27 ноя 2020, 21:19

Да, как раз за такие характеристики по давлениюи за производительность я его и выбрал, потому что у нас довольно большая протяженность трубопроводов на предприятии, соответственно нужно, чтобы элиминейтор промывал быстро и качественно. Со всеми ли типами реагентов может работать этот насос или есть ограничения? Где купить комплектующие к этому элиминейтору? Не в Германию же мне обращаться.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Oliver » 28 ноя 2020, 09:14

Так там же где элиминейтор приобретете, там же вы сможете приобрести и комплектующие, я вот здесь брал https://www.mypipal.ru/elimineitory/pro ... p-46-flush , причем там же к ним в случае чего можно обратиться и по гарантии, потому что это представители производителя, так что все можно сделать в РФ. Причем большинство позиций по наличию.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Hiper » 28 ноя 2020, 11:14

И сколько гарантия на них? Тебе уже приходилось что-то в этом элиминейторе заменять? Или пока работаешь на том, что было в комплекте при покупке? Вообще имеет ли смысл сразу брать дополнительные комплектующие? Вопрос по промывке систем, как часто ты пользуешься этим элиминейтором? Выдержит ли он интенсивную эксплуатацию в течение длительного срока?
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Oliver » 28 авг 2021, 18:18

Да, это профессиональное оборудование, гарантия на него дается 2 года. Могу тебе точно сказать, т.к. у меня два года уже прошло с начала эксплуатации, что за это время с элиминейтором у меня ничего не случилось, работает он исправно, даже шланг менять не приходилось. Если еще не купил, то бери версию из коробки, максимум переходники по необходимости.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Hiper » 02 ноя 2021, 13:58

Спасибо, но я уже год назад практически все купил и успешно пользуюсь, пользовался элиминейтором активно и проблем с ним никаких не было, он отлично себя показывает и выдерживает интенсивную работу, бывало, что и по нескольку систем за день промывал. До сих пор в элиминейторе я ничего не менял.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Oliver » 15 фев 2022, 20:17

Это профессиональная модель, которой можно промывать как бытовые так и промышленные инженерные системы. Там сам насос имеет большой объем бака, соответственно нет необходимости даже длинные трубопроводы на предприятиях перекрывать частями. Можно промыть все за раз.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Hiper » 15 мар 2022, 08:05

По сути да, оборудование не из дешевых, но оно хорошо применяется как раз для этого, они работают отлично со всеми реагентами, которые они производят, да и с другими реагентами, скажу только что не стоит смешивать смеси самому, например с применением той же аккумуляторной кислоты. Легко можете запороть трубопровод.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение Oliver » 17 апр 2022, 10:48

Так можно же посмотреть варианты в том числе по установкам для промывки инженерных систем, в том числе и более дешевые. Если вы хотите купить X-PUMP 46 FLUSH, то это действительно хорошая модель, причем там достаточно хорошая модель и достаточно универсальная, подходит и для промывки больших трубопроводов, не только систем отопления в частных домах
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?

Сообщение viktorcok » Вчера, 17:48

Со всеми ли типами реагентов может работать этот насос или есть ограничения?
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