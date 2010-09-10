X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
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X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Есть ли у кого-то отзывы по использованию насоса X-PUMP 46 FLUSH? Интересует: подойдет ли такой насос для промывки сильно загрязненных трубопроводов? Точнее интересует реальное использование такого элиминейтора на сильно загрязненных трубопроводах. Потому что понятно, производитель скажет, что подходят, а потом какой нибудь окалиной или другой грязью насос забьется, и выйдет из строя.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Я пользуюсь X-PUMP 46 FLUSH на различных трубопроводах, это и промывка систем отопления, и промывка других инженерных трубопроводов. В том числе исильно загрязненные трубопроводы, в элиминейторе есть фильтр грубой очистки, то есть насос не выйдет из строя от грязного промывочного раствора. Он давление дает до 9 бар, этого хватит, чтобы промыть даже сильно загрязненные трубопроводы. Я брал его на mypipal.ru там можешь характеристики посмотреть
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Да, как раз за такие характеристики по давлениюи за производительность я его и выбрал, потому что у нас довольно большая протяженность трубопроводов на предприятии, соответственно нужно, чтобы элиминейтор промывал быстро и качественно. Со всеми ли типами реагентов может работать этот насос или есть ограничения? Где купить комплектующие к этому элиминейтору? Не в Германию же мне обращаться.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Так там же где элиминейтор приобретете, там же вы сможете приобрести и комплектующие, я вот здесь брал https://www.mypipal.ru/elimineitory/pro ... p-46-flush , причем там же к ним в случае чего можно обратиться и по гарантии, потому что это представители производителя, так что все можно сделать в РФ. Причем большинство позиций по наличию.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
И сколько гарантия на них? Тебе уже приходилось что-то в этом элиминейторе заменять? Или пока работаешь на том, что было в комплекте при покупке? Вообще имеет ли смысл сразу брать дополнительные комплектующие? Вопрос по промывке систем, как часто ты пользуешься этим элиминейтором? Выдержит ли он интенсивную эксплуатацию в течение длительного срока?
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Да, это профессиональное оборудование, гарантия на него дается 2 года. Могу тебе точно сказать, т.к. у меня два года уже прошло с начала эксплуатации, что за это время с элиминейтором у меня ничего не случилось, работает он исправно, даже шланг менять не приходилось. Если еще не купил, то бери версию из коробки, максимум переходники по необходимости.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Спасибо, но я уже год назад практически все купил и успешно пользуюсь, пользовался элиминейтором активно и проблем с ним никаких не было, он отлично себя показывает и выдерживает интенсивную работу, бывало, что и по нескольку систем за день промывал. До сих пор в элиминейторе я ничего не менял.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Это профессиональная модель, которой можно промывать как бытовые так и промышленные инженерные системы. Там сам насос имеет большой объем бака, соответственно нет необходимости даже длинные трубопроводы на предприятиях перекрывать частями. Можно промыть все за раз.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
По сути да, оборудование не из дешевых, но оно хорошо применяется как раз для этого, они работают отлично со всеми реагентами, которые они производят, да и с другими реагентами, скажу только что не стоит смешивать смеси самому, например с применением той же аккумуляторной кислоты. Легко можете запороть трубопровод.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Так можно же посмотреть варианты в том числе по установкам для промывки инженерных систем, в том числе и более дешевые. Если вы хотите купить X-PUMP 46 FLUSH, то это действительно хорошая модель, причем там достаточно хорошая модель и достаточно универсальная, подходит и для промывки больших трубопроводов, не только систем отопления в частных домах
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Со всеми ли типами реагентов может работать этот насос или есть ограничения?
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
Я работаю заводскими реагентами HeatGUARDEX, но он может работать и с любыми другими типами реагентов, все части промывочной установки взаимодействующие с реагентом кислостойкие, так что проблем никаких не будет. Не рекомендую только всякие кустарные способы типа аккумуляторной кислоты использовать, насос то выдержит, а вот что будет с промываемым трубопроводом, тут неизвестно.
Re: X-PUMP 46 FLUSH Кто пользовался?
viktorcok писал(а):Со всеми ли типами реагентов может работать этот насос или есть ограничения?
С нейтральными или щелочными реагентами, во всяком случае если посмотреть видео от производителя на их канале на you tube то там производители как раз рекомендуют пользоваться именно такими реагентами. А так выбор большой, сверху уже порекомендовали, там есть из чего выбрать.
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