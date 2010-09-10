Окна

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Сегодня, 09:50

Здравствуйте. Не думала, что так сложно будет выбор остановить на какой-то одной компании, чтобы заказать установку мягких окон в беседку. Прошу поделиться отзывами, с какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Окна

Сообщение zevc » 26 минут назад

klonik писал(а):Здравствуйте. Не думала, что так сложно будет выбор остановить на какой-то одной компании, чтобы заказать установку мягких окон в беседку. Прошу поделиться отзывами, с какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество?

Понимаю вас, потому что я сама потратила больше часа свободного времени на просмотр информации теоретического плана в интернете, а потом только решила воспользоваться услугами одной компании. Вот тут https://mirtentov.ru/category_76.html более подробно расписано, сколько стоят мягкие окна и как оформить заявку на покупку всего в несколько кликов мышкой. Замерщик приедет и проведёт замеры, а там уже останется только подождать, пока мягкие окна изготовят и привезут, чтобы установить их в беседку. Я осталась довольна, потому что мне нравится такой формат сотрудничества и удалось купить мягкие окна по демократичной цене.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость