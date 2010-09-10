Сообщение klonik » Сегодня, 09:50

Здравствуйте. Не думала, что так сложно будет выбор остановить на какой-то одной компании, чтобы заказать установку мягких окон в беседку. Прошу поделиться отзывами, с какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество?