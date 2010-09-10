Окна
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Окна
Здравствуйте. Не думала, что так сложно будет выбор остановить на какой-то одной компании, чтобы заказать установку мягких окон в беседку. Прошу поделиться отзывами, с какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество?
Re: Окна
klonik писал(а):Здравствуйте. Не думала, что так сложно будет выбор остановить на какой-то одной компании, чтобы заказать установку мягких окон в беседку. Прошу поделиться отзывами, с какими организациями вам уже приходилось вести сотрудничество?
Понимаю вас, потому что я сама потратила больше часа свободного времени на просмотр информации теоретического плана в интернете, а потом только решила воспользоваться услугами одной компании. Вот тут https://mirtentov.ru/category_76.html более подробно расписано, сколько стоят мягкие окна и как оформить заявку на покупку всего в несколько кликов мышкой. Замерщик приедет и проведёт замеры, а там уже останется только подождать, пока мягкие окна изготовят и привезут, чтобы установить их в беседку. Я осталась довольна, потому что мне нравится такой формат сотрудничества и удалось купить мягкие окна по демократичной цене.
Re: Окна
Мы тоже недавно балкон делали, долго искали хорошую фирму, что установят нам и окна https://oknakiev.net/panoramnye-okna/ они работают с хорошим и дорогим профилем REHAU. По хорошей стоимости установили нам качественные и хорошие окна.
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