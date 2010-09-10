Сообщение zevc » Сегодня, 13:25

Здравствуйте. Хочу купить в машину потолочный монитор и осталось только выбрать подходящую модель, а потом оформить заявку на покупку. Есть ли у вас на примете компании для сотрудничества? Буду благодарна за ответы и советы.