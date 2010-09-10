Телескоп
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Телескоп
Мой парень романтик, в первое наше свидание мы гуляли всю ночь и он мне показывал и рассказывал о созвездиях. Скоро будет годовщина знакомства, думаю удивить его и подарить телескоп. Уместно ли на такую дату?
Re: Телескоп
Добрый день. Подарки вообще редко бывают неуместными, а в вашем случае это еще и подарок, связанный с его пожеланиями. Только есть большая вероятность не угадать с моделью, покажите ему магазин телескопов невзначай. Пусть посмотрит, повыбирает, а вы потом сделаете заказ на то, что ему понравилось.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя