Сообщение zevc » Сегодня, 15:56

Мой парень романтик, в первое наше свидание мы гуляли всю ночь и он мне показывал и рассказывал о созвездиях. Скоро будет годовщина знакомства, думаю удивить его и подарить телескоп. Уместно ли на такую дату?