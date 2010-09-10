Телескоп

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Телескоп

Сообщение zevc » Сегодня, 15:56

Мой парень романтик, в первое наше свидание мы гуляли всю ночь и он мне показывал и рассказывал о созвездиях. Скоро будет годовщина знакомства, думаю удивить его и подарить телескоп. Уместно ли на такую дату?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Телескоп

Сообщение klonik » Сегодня, 16:46

Добрый день. Подарки вообще редко бывают неуместными, а в вашем случае это еще и подарок, связанный с его пожеланиями. Только есть большая вероятность не угадать с моделью, покажите ему магазин телескопов невзначай. Пусть посмотрит, повыбирает, а вы потом сделаете заказ на то, что ему понравилось.
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