Монтаж видео

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 322
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Монтаж видео

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:44

Ребята кто пользуется прогами для монтажа видео? Подкиньте парочку, надо красивый видосик сделать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Интернет в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость