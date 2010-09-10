Монтаж видео
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Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Монтаж видео
Ребята кто пользуется прогами для монтажа видео? Подкиньте парочку, надо красивый видосик сделать.
Re: Монтаж видео
Я на своей практике со многими работал, но все равно хотелось каких-то новых эффектов, да и чтобы меню было простое и понятное. Потом вот тут https://video-editor.su/sravneniya-programm.php нашел статьи в которых представлен сравнительный анализ программы ВидеоМОНТАЖ, я сейчас ней пользуюсь, и OpenShot, XMedia Recode и многими другими. Если честно, разница заметна, эти проги хоть и популярные, но мне кажется ВидеоМОНТАЖ не уступает им, так что можешь брать эту прогу и делать крутые ролики.
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