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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 60 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Re: Монтаж видео Цитата Сообщение РусланР » Сегодня, 14:14 Я на своей практике со многими работал, но все равно хотелось каких-то новых эффектов, да и чтобы меню было простое и понятное. Потом вот тут https://video-editor.su/sravneniya-programm.php нашел статьи в которых представлен сравнительный анализ программы ВидеоМОНТАЖ, я сейчас ней пользуюсь, и OpenShot, XMedia Recode и многими другими. Если честно, разница заметна, эти проги хоть и популярные, но мне кажется ВидеоМОНТАЖ не уступает им, так что можешь брать эту прогу и делать крутые ролики. Вернуться к началу

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