Вывод из запоя

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Вывод из запоя

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:15

Добрый день, кто обращался к специалистам, чтобы помогли с зависимостью. На дому есть возможность вывести человека из запоя?
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