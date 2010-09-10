Вывод из запоя

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Вывод из запоя

Сообщение Наташа Швец » 30 ноя 2020, 12:15

Добрый день, кто обращался к специалистам, чтобы помогли с зависимостью. На дому есть возможность вывести человека из запоя?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вывод из запоя

Сообщение Алексей Кобзарь » 59 минут назад

У нас в семье отец злоупотреблял, мы решили амбулаторно не лечить, а вызвать на дом специалистом. Мы выбрали Вип программу для мужчин от Алкомед, чтобы полностью избавиться от запойного состояния отца. Если обычный визит, капельницы и таблетки, то стоит доступно, всего 6000 рублей. Вот вся информация https://alcomed.ru/uslugi/vyvod-iz-zapoya/ как выводится состояние запоя.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя