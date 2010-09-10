Вывод из запоя
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Вывод из запоя
Добрый день, кто обращался к специалистам, чтобы помогли с зависимостью. На дому есть возможность вывести человека из запоя?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вывод из запоя
У нас в семье отец злоупотреблял, мы решили амбулаторно не лечить, а вызвать на дом специалистом. Мы выбрали Вип программу для мужчин от Алкомед, чтобы полностью избавиться от запойного состояния отца. Если обычный визит, капельницы и таблетки, то стоит доступно, всего 6000 рублей. Вот вся информация https://alcomed.ru/uslugi/vyvod-iz-zapoya/ как выводится состояние запоя.
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