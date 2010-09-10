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klonik Гость RZN.info Сообщения: 147 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Зимняя экипировка Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:17 Здравствуйте. Мне стало интересно, сколько стоят горнолыжные костюмы на страницах виртуальных торговых площадок? Друг посоветовал изучить внимательно как минимум несколько разных сайтов, а потом уже только оформить заявку на покупку. И я отправилась просматривать каталоги, заглянула сюда https://motostyle.ua/zimniy-sport/zimny ... rnolizhnie и была приятно удивлена, что можно изучить условия оплаты и доставки, а потом уже только оформлять заявку на покупку горнолыжного костюма и уточнять ряд вопросов и нюансов у менеджера. Вы как считаете, для экономии времен и денег лучше покупать в интернет магазинах одежду? Вернуться к началу

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