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klonik Гость RZN.info Сообщения: 147 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Спортивная одежда Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:56 Приветствую, вас. Мне стало интересно, можно ли выбор остановить на интернет магазине, который готов порадовать качественной пляжной одеждой, ещё и с доставкой по стране. Просмотрела больше десятка сайтов и только вот здесь https://totalfit.com.ua/product-categor ... nd-tunics/ нашла в каталоге одежду, можно сразу отправить в корзину модели, которые приглянулись сформировать заявку на покупку. Скажите, как часто вы консультируетесь с менеджером и только потом через какое-то время покупки совершаете в интернете? Интересно почитать ваши ответы, и надеюсь, что вы отпишетесь прямо сейчас и поможете мне советами. Вернуться к началу

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