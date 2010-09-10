Регулировка окна, ЕКБ

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Регулировка окна, ЕКБ

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 14:35

В интернете есть много статей по регулировке окон ПВХ своими руками. Стоит пробовать если не имеешь опыта, или лучше вызвать мастера? Кого можете посоветовать по регулировке окна в Екатеринбурге и на какую цену рассчитывать? Если у вас получилось сделать самостоятельно, подскажите какой статьей/видео руководствовались и на что обратить внимание.
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