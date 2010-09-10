Музыка
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Музыка
Добрый день. Мне стало интересно, можно ли скачивать на одном из сайтов в интернете песни бесплатно на телефон? А то везде платные подписки, регистрации и не знаешь, с чего именно начать. Поможете советами?
Re: Музыка
Да, конечно. Я сама просмотрела больше десятка сайтов с музыкальными произведениями и только потом решила остановиться на одном из них. Советую вам перейти прямо сейчас по ссылке https://ajoyib.net/ чтобы пролистать все музыкальные произведения, которые доступны для прослушивания и скачивания. В любом случае, не стесняйтесь лишний раз познакомиться с новыми исполнителями и жанрами. Нужно расширять свои музыкальные горизонты, и я сама всегда стараюсь так делать и вам советую не отставать. Хорошо, что скачивать можно тоже бесплатно, а то совсем нет желания тратить финансы на покупку музыки.
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