Не работаю, сижу дома, очень скучно...чем себя занять?
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Не работаю, сижу дома, очень скучно...чем себя занять?
Уже крыша едет, очень скучно сидеть дома. Я замужем, детей пока нет, я не придумаю чем себя занять целыми днями... на работу берут только на самую плохую и я не вижу смысла целый день сидеть в офисе за 15 тыс. но и дома тоже все надоело. Утром просыпаюсь, иду в кофейню, ем мороженое, пью кофе, потом на рынок за фруктами, продуктами, слоняюсь бесцельно по улице, потом иду дома обед готовить, сплю, сижу в интернете, вечером в тренажерный зал. Короче такое. Кем себя можно занять?
Re: Не работаю, сижу дома, очень скучно...чем себя занять?
Ну каждому свое, мне наоборот лично хорошо и нескучно хоть я на больничном с сыном (простуда легкая, но в садик не берут) в кои то веки могу по-настоящему уделить время себе любимой:) и не думайте, мол если вы дома сидите, то никаких развлечений нет. Если у вас есть компьютер, считайте вы уже на коне. Я сейчас подразумеваю игру на официальных сайтах в игровые автоматы на деньги с выводом на карту. Так можно весьма весело и продуктивно провести время и даже немного подзаработать, если удача будет на вашей стороне. Ищите работу, которая по душе и получится что в жизни не будете работать ни дня. Так сказал старинный Мудрец! Дерзайте!
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