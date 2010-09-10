Сообщение Изаура » Сегодня, 11:36

Уже крыша едет, очень скучно сидеть дома. Я замужем, детей пока нет, я не придумаю чем себя занять целыми днями... на работу берут только на самую плохую и я не вижу смысла целый день сидеть в офисе за 15 тыс. но и дома тоже все надоело. Утром просыпаюсь, иду в кофейню, ем мороженое, пью кофе, потом на рынок за фруктами, продуктами, слоняюсь бесцельно по улице, потом иду дома обед готовить, сплю, сижу в интернете, вечером в тренажерный зал. Короче такое. Кем себя можно занять?