Кусачки

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Кусачки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:37

Девчонки, подскажите мне, пожалуйста, как правильно выбрать себе кусачки? Ну чтобы ими было удобно пользоваться и не оставалось заусениц на пальцах.
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