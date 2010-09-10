Кейтеринг

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Здравствуйте. У нас на работе женский коллектив, поэтому с 8 марта друг друга поздравляем только словесно, иногда собираемся на небольшой корпоратив. Посмотрела, следующая масленица как раз совпадает с международным женским днем. Как думаете, объединить два праздника в одном можно?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Добрый день. Объединить можно, но только не 8-го числа. Идея интересная, если подойти к организации грамотно, то получится такой блинный корпоратив на свежем воздухе. Думаю, такой праздник точно запомнится. Вы проконсультируйтесь с организатором праздников вот тут http://www.beefreef.ru/%D0%BF%D0%BE%D0% ... %B0/80.php , у них как раз основная деятельность – мероприятия на свежем воздухе. Они вам и план составят и сам праздник организуют, блины самостоятельно печь не придется.
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