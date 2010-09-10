Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Здравствуйте. У нас на работе женский коллектив, поэтому с 8 марта друг друга поздравляем только словесно, иногда собираемся на небольшой корпоратив. Посмотрела, следующая масленица как раз совпадает с международным женским днем. Как думаете, объединить два праздника в одном можно?