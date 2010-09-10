Зимний сад
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Зимний сад
Здравствуйте. Наконец-то я скоро стану бабушкой, сын порадовал прекрасно новостью. С молодыми решили, что на первое время невестка переберется ко мне, у меня в поселке ей будет спокойнее. Хочется, чтобы внук или внучка дышали свежим воздухом вне зависимости от погоды, как думаете, подойдет ли для этих целей зимний сад?
Re: Зимний сад
Здравствуйте. Педиатры рекомендуют гулять с детьми на свежем воздухе, но в дождь это просто нереально. Мне кажется зимний сад с растениями в этом случае будет намного лучше, чем нахождение дома. Только он должен быть большим, ведь придется катать коляску, пока малыша укладываете. Обратитесь к https://ergohaus.ru/catalog/zimnie-sady ... ei-terrasy , вам расскажут, как лучше обустроить сад и помогут его спроектировать и смонтировать, делают очень быстро.
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