Сообщение zevc » Сегодня, 15:48

Здравствуйте. Наконец-то я скоро стану бабушкой, сын порадовал прекрасно новостью. С молодыми решили, что на первое время невестка переберется ко мне, у меня в поселке ей будет спокойнее. Хочется, чтобы внук или внучка дышали свежим воздухом вне зависимости от погоды, как думаете, подойдет ли для этих целей зимний сад?