Паломнические поездки
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Паломнические поездки
Здравствуйте. В последнее время мой дедушка стал себя хуже чувствовать, врачи ничего не находят, говорят, что это возрастное. Я его очень люблю, постоянно хожу молиться за него. Хочу съездить в святое место, попросить помощи там. Куда посоветуете?
Re: Паломнические поездки
Добрый день. Мест много, так сразу вспоминается Оптина пустыня, Дивеево, Кижи. Только там постоянно много туристов, сложно остаться наедине с мощами, чтобы попросить здоровья. Вам больше подойдут паломнические поездки, чтобы ехать с группой. Паломникам обычно отдельно время отводят, сможете святые места посетить не торопясь, помолиться.
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