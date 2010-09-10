Сообщение zevc » Сегодня, 16:00

Здравствуйте. В последнее время мой дедушка стал себя хуже чувствовать, врачи ничего не находят, говорят, что это возрастное. Я его очень люблю, постоянно хожу молиться за него. Хочу съездить в святое место, попросить помощи там. Куда посоветуете?