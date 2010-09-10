Паломнические поездки

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Паломнические поездки

Сообщение zevc » Сегодня, 16:00

Здравствуйте. В последнее время мой дедушка стал себя хуже чувствовать, врачи ничего не находят, говорят, что это возрастное. Я его очень люблю, постоянно хожу молиться за него. Хочу съездить в святое место, попросить помощи там. Куда посоветуете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Паломнические поездки

Сообщение klonik » Сегодня, 16:45

Добрый день. Мест много, так сразу вспоминается Оптина пустыня, Дивеево, Кижи. Только там постоянно много туристов, сложно остаться наедине с мощами, чтобы попросить здоровья. Вам больше подойдут паломнические поездки, чтобы ехать с группой. Паломникам обычно отдельно время отводят, сможете святые места посетить не торопясь, помолиться.
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