Что-то новое в кафе
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 245
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Что-то новое в кафе
Хочу разнообразить атмосферу в кафе. Что можно добавить? Может живую музыку?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Что-то новое в кафе
Знаю по опыту, что живую музыку не все любят и не все хорошо исполняют песни. Другое дело караоке, это нравится большинству. Ну людям до 50 так точно. Вот, можете обратить свое внимание на караоке систему Karaoke Box https://x-star.com/. Новая модель, в комплекте сразу два беспроводных микрофона, что удобно для кафе, и пульт, которым можно управлять системой. Большой сборник песен на любой вкус и возраст от Лободы до Зиброва. Ну и главное - качественный звук. Я думаю, что для кафе это именно то, что нужно.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 215
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Что-то новое в кафе
Доброго времени суток. Живая музыка - это слишком попсово, ибо она есть в большинстве заведений. Так что лучше поработать над внешним видом персонала, заказать красочные фартуки для официантов на сайте https://johncosta.ru/product-category/f ... a-fartuki/. Так вы сможете не только привлечь новых посетителей, а еще дать чуть больше свободы своему персоналу.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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