Что-то новое в кафе

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Что-то новое в кафе

Сообщение Наташа Швец » 03 дек 2020, 10:18

Хочу разнообразить атмосферу в кафе. Что можно добавить? Может живую музыку?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Что-то новое в кафе

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 дек 2020, 14:17

Знаю по опыту, что живую музыку не все любят и не все хорошо исполняют песни. Другое дело караоке, это нравится большинству. Ну людям до 50 так точно. Вот, можете обратить свое внимание на караоке систему Karaoke Box https://x-star.com/. Новая модель, в комплекте сразу два беспроводных микрофона, что удобно для кафе, и пульт, которым можно управлять системой. Большой сборник песен на любой вкус и возраст от Лободы до Зиброва. Ну и главное - качественный звук. Я думаю, что для кафе это именно то, что нужно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Что-то новое в кафе

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 19:10

Доброго времени суток. Живая музыка - это слишком попсово, ибо она есть в большинстве заведений. Так что лучше поработать над внешним видом персонала, заказать красочные фартуки для официантов на сайте https://johncosta.ru/product-category/f ... a-fartuki/. Так вы сможете не только привлечь новых посетителей, а еще дать чуть больше свободы своему персоналу.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей