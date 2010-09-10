Зеркала на заказ
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Зеркала на заказ
Добрый день. Меня заинтересовала тема поиска в интернете сайтов зеркальных мастерских, которые готовы порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками изготовления зеркал. Можете отписаться и поделиться ссылками?
Re: Зеркала на заказ
Да, конечно. Мне самой пришлось потратить время на просмотр сайтов разных компаний, и только спустя некоторое время решила остановиться на этой zerkalo-steklo.com торговой площадке. Хорошо, что зеркальная мастерская работает в онлайн режиме и не нужно тратить время на путешествия по городу и поиски наиболее подходящих вариантов. Менеджер проконсультировал по всем вопросам и предложил готовые варианты зеркал, на сайте размещено очень много фотографий, на которые можно смело ориентироваться и черпать вдохновение. Ссылку на сайт советую сохранить в закладки браузера, чтобы не потерять потом, и снова не отправляться на поиски.
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