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zevc Гость RZN.info Сообщения: 157 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Зеркала на заказ Цитата Сообщение zevc » Вчера, 10:55 Добрый день. Меня заинтересовала тема поиска в интернете сайтов зеркальных мастерских, которые готовы порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками изготовления зеркал. Можете отписаться и поделиться ссылками? Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 155 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Зеркала на заказ Цитата Сообщение klonik » Вчера, 11:38 Да, конечно. Мне самой пришлось потратить время на просмотр сайтов разных компаний, и только спустя некоторое время решила остановиться на этой zerkalo-steklo.com торговой площадке. Хорошо, что зеркальная мастерская работает в онлайн режиме и не нужно тратить время на путешествия по городу и поиски наиболее подходящих вариантов. Менеджер проконсультировал по всем вопросам и предложил готовые варианты зеркал, на сайте размещено очень много фотографий, на которые можно смело ориентироваться и черпать вдохновение. Ссылку на сайт советую сохранить в закладки браузера, чтобы не потерять потом, и снова не отправляться на поиски. Вернуться к началу

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