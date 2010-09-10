Сообщение klonik » Сегодня, 15:35

Здравствуйте. Я решила прогуляться по страницам разных интернет магазинов, чтобы ознакомиться с моделями верхней одежды, которые в наличии со скидками представлены. Скажите, где вы обычно покупаете парки с мехом?