Школа Ведической Нумерологии и Астрологии
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Школа Ведической Нумерологии и Астрологии
Добрый день. Никак не получается выбрать школу для прохождения курса «Предсказательная астрология». Расскажите, приходилось ли кому-то из вас проходить такие курсы? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как вам новые знания?
Re: Школа Ведической Нумерологии и Астрологии
Новые знания помогли мне посмотреть на вещи под другим углом и поэтому, я решила отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться ссылкой на сайт школы Ведической Нумерологии и Астрологии. Советую тут для начала изучить страницы сайта, а потом остановиться на подходящем курсе и записаться на обучение. Все цены расписаны и если возникают вопросы, то лучше сразу задать их администратору, чтобы получить максимально полные и аргументированные ответы. Я сама так всегда делаю, сейчас записалась на два марафона, которые будут идти параллельно и поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь принять правильное решение.
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