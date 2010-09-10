Школа Ведической Нумерологии и Астрологии

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Школа Ведической Нумерологии и Астрологии

Сообщение klonik » Сегодня, 15:43

Добрый день. Никак не получается выбрать школу для прохождения курса «Предсказательная астрология». Расскажите, приходилось ли кому-то из вас проходить такие курсы? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как вам новые знания?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Школа Ведической Нумерологии и Астрологии

Сообщение zevc » Сегодня, 16:18

Новые знания помогли мне посмотреть на вещи под другим углом и поэтому, я решила отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться ссылкой на сайт школы Ведической Нумерологии и Астрологии. Советую тут для начала изучить страницы сайта, а потом остановиться на подходящем курсе и записаться на обучение. Все цены расписаны и если возникают вопросы, то лучше сразу задать их администратору, чтобы получить максимально полные и аргументированные ответы. Я сама так всегда делаю, сейчас записалась на два марафона, которые будут идти параллельно и поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь принять правильное решение.
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