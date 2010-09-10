Сообщение klonik » Сегодня, 15:43

Добрый день. Никак не получается выбрать школу для прохождения курса «Предсказательная астрология». Расскажите, приходилось ли кому-то из вас проходить такие курсы? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как вам новые знания?