Прокси

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Прокси

Сообщение Алексей Кобзарь » 07 дек 2020, 11:48

Нужен качественный прокси для удаленной работы, кто, что использует и может посоветовать?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Прокси

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:53

Привет, я по началу использовала бесплатное прокси, но при проверке оно логало и постоянно было не совсем нужное местоположение сервера. Сейчас подключила высокоскоростное прокси от https://nosok.org/ Nosok.org и проблемы с IP исчерпаны. Для начала можешь тестовый испробовать, чтобы убедиться в нужной локализации. На обновление списков уходит секунд 30, не больше, поэтому однозначно его и советую.
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