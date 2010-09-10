Перепланировка
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Перепланировка
Купили квартиру свободной планировки, застройщик обещал, что мы все сможем расставить по своему вкусу. Нарисовали план, а нам сказали, что так нельзя. А если мы хоть что-то сделаем, то обязаны получить на это разрешение, но предварительно план должен пройти согласование. Я уже ничего не понимаю, запуталась ужас. С чего начинать то и какая это тогда свободная планировка?
Re: Перепланировка
Привет! Застройщики немного лукавят, потому что им очень надо продать. Свободная планировка значит, что никаких межкомнатных перегородок у вас не будет, их нахождение вы определяете сами. Но узаконить расположение вы обязаны, потому что внесли изменения. Если у вас есть план, его должны проверить и согласовать. А вдруг вы хотите что-то не то сделать. В общем, это действительно непросто, особенно согласование. Мы перепланировку делали через агентство https://centr-pereplanirovok.ru/uslugi/ ... planirovki , просто описали, что нам надо, а все остальное сделали они сами.
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