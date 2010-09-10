Сообщение klonik » Сегодня, 12:59

Купили квартиру свободной планировки, застройщик обещал, что мы все сможем расставить по своему вкусу. Нарисовали план, а нам сказали, что так нельзя. А если мы хоть что-то сделаем, то обязаны получить на это разрешение, но предварительно план должен пройти согласование. Я уже ничего не понимаю, запуталась ужас. С чего начинать то и какая это тогда свободная планировка?