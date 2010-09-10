Сообщение klonik » Сегодня, 13:07

Всем привет! У кого дома есть кондиционер? Задумываемся об установке, но все знакомые жалуются на шум. Одной подруге он вообще спать мешает, стоит просто так, она им не пользуется. Все так шумят?