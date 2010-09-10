Кондиционер
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Кондиционер
Всем привет! У кого дома есть кондиционер? Задумываемся об установке, но все знакомые жалуются на шум. Одной подруге он вообще спать мешает, стоит просто так, она им не пользуется. Все так шумят?
Re: Кондиционер
Здравствуйте. У всех восприятие шума разное, но если верить специалистам, то ночью все, что свыше 25 дБ, кажется самолетом. У меня дома стоит кассетный, в свое время вот тут https://dantex.ru/products/konditsionery-kassetnye/ его брали только потому, что обещали низкий уровень шума. И действительно, я его практически не слышу. Может и привыкла, но спать не мешает вообще.
Re: Кондиционер
Я купил климатический комплекс Sharp с функцией увлажнения. Стильный и современный комплекс решил проблему загрязненного воздуха в моём доме, так как многоступенчатая система фильтров способна удерживать практически все мелкие вредные частицы, а технология ионизации и очистки воздуха эффективно устраняет бактерии и неприятный запах. Посмотрев здесь линейку товаров, в которой представлен климатический комплекс sharp, вы тоже можете сделать свой выбор.
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