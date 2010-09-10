Кондиционер

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кондиционер

Сообщение klonik » 07 дек 2020, 13:07

Всем привет! У кого дома есть кондиционер? Задумываемся об установке, но все знакомые жалуются на шум. Одной подруге он вообще спать мешает, стоит просто так, она им не пользуется. Все так шумят?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кондиционер

Сообщение zevc » 07 дек 2020, 14:59

Здравствуйте. У всех восприятие шума разное, но если верить специалистам, то ночью все, что свыше 25 дБ, кажется самолетом. У меня дома стоит кассетный, в свое время вот тут https://dantex.ru/products/konditsionery-kassetnye/ его брали только потому, что обещали низкий уровень шума. И действительно, я его практически не слышу. Может и привыкла, но спать не мешает вообще.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Кондиционер

Сообщение polpol » Сегодня, 18:24

Я купил климатический комплекс Sharp с функцией увлажнения. Стильный и современный комплекс решил проблему загрязненного воздуха в моём доме, так как многоступенчатая система фильтров способна удерживать практически все мелкие вредные частицы, а технология ионизации и очистки воздуха эффективно устраняет бактерии и неприятный запах. Посмотрев здесь линейку товаров, в которой представлен климатический комплекс sharp, вы тоже можете сделать свой выбор.
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