Печать
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Печать
Доброго времени суток. Сестра открыла ИП и теперь пытается понять, нужна ли ей для работы печать? Вроде не обязательно, а кто-то говорит что без нее никуда. Кому верить?
Re: Печать
Здравствуйте. По закону ИП печать не нужна, но вот при регистрации банковского счета ее могут спросить. Ну и документы без печати не выглядят полностью официальными, так что желательно бы ее иметь. Если ваша сестра боится дополнительных расходов, то напрасно. Вот тут https://elitaktiv62.ru/pechati-shtampy/pechati можно заказать печать, цена на изготовление более, чем адекватная.
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