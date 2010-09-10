Печать

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Печать

Сообщение klonik » Сегодня, 13:35

Доброго времени суток. Сестра открыла ИП и теперь пытается понять, нужна ли ей для работы печать? Вроде не обязательно, а кто-то говорит что без нее никуда. Кому верить?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Печать

Сообщение zevc » Сегодня, 15:26

Здравствуйте. По закону ИП печать не нужна, но вот при регистрации банковского счета ее могут спросить. Ну и документы без печати не выглядят полностью официальными, так что желательно бы ее иметь. Если ваша сестра боится дополнительных расходов, то напрасно. Вот тут https://elitaktiv62.ru/pechati-shtampy/pechati можно заказать печать, цена на изготовление более, чем адекватная.
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