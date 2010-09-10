Люстра

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Люстра

Сообщение klonik » Сегодня, 13:47

Всем привет! На свадьбу бабушка со стороны мужа подарила нам хрустальную люстру, говорит, что это у них семейная реликвия. Уже три раза была в гостях и все спрашивает, когда мы ее повесим. А куда? Она вообще не вписывается в интерьер.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Люстра

Сообщение zevc » Сегодня, 15:21

Приветствую. Вообще раньше всегда хрустальные люстры вешали в главную комнату в доме. Когда это был признак роскоши, ее старались держать на виду. Может, вам тоже можно ее в гостиную повесить? Она ведь подходит практически для любого стиля, а бабушке будет приятно. Ну или скажите ей прямо, что интерьер не тот, если адекватная, то все поймет и вопросов не будет.
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