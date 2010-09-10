Люстра

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Люстра

Сообщение klonik » 07 дек 2020, 13:47

Всем привет! На свадьбу бабушка со стороны мужа подарила нам хрустальную люстру, говорит, что это у них семейная реликвия. Уже три раза была в гостях и все спрашивает, когда мы ее повесим. А куда? Она вообще не вписывается в интерьер.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Люстра

Сообщение zevc » 07 дек 2020, 15:21

Приветствую. Вообще раньше всегда хрустальные люстры вешали в главную комнату в доме. Когда это был признак роскоши, ее старались держать на виду. Может, вам тоже можно ее в гостиную повесить? Она ведь подходит практически для любого стиля, а бабушке будет приятно. Ну или скажите ей прямо, что интерьер не тот, если адекватная, то все поймет и вопросов не будет.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Люстра

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 10:26

Думаю что не обязательно эту люстру вешать.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Люстра

Сообщение Изаура » Сегодня, 10:26

Если старая люстра не вписывается в интерьер, купите новую похожую, в современном дизайне. Рекомендую отличный магазин, с большим ассортиментом люстр в современном стиле https://www.brille.ua/osveshchenie/lyus ... vremenniy/ . Тут есть очень красивые хрустальные люстры, светодиодные, с абажуром, декоративные, смарт люстры. Выбор огромный под любой интерьер комнат.
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