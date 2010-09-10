Люстра
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Люстра
Всем привет! На свадьбу бабушка со стороны мужа подарила нам хрустальную люстру, говорит, что это у них семейная реликвия. Уже три раза была в гостях и все спрашивает, когда мы ее повесим. А куда? Она вообще не вписывается в интерьер.
Re: Люстра
Приветствую. Вообще раньше всегда хрустальные люстры вешали в главную комнату в доме. Когда это был признак роскоши, ее старались держать на виду. Может, вам тоже можно ее в гостиную повесить? Она ведь подходит практически для любого стиля, а бабушке будет приятно. Ну или скажите ей прямо, что интерьер не тот, если адекватная, то все поймет и вопросов не будет.
Re: Люстра
Думаю что не обязательно эту люстру вешать.
Re: Люстра
Если старая люстра не вписывается в интерьер, купите новую похожую, в современном дизайне. Рекомендую отличный магазин, с большим ассортиментом люстр в современном стиле https://www.brille.ua/osveshchenie/lyus ... vremenniy/ . Тут есть очень красивые хрустальные люстры, светодиодные, с абажуром, декоративные, смарт люстры. Выбор огромный под любой интерьер комнат.
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